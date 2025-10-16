رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الخميس/، أن العراق ينظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون الثنائي مع دول الأعضاء بحلف حلف شمال الأطلسي (الناتو).



جاء ذلك خلال لقاء السوداني، قائد بعثة حلف (الناتو) في العراق الجنرال كريستوف هينتزي والوفد المرافق له، حيث استعرض الجانبان سير علاقة التعاون بين العراق والبعثة في المجالات المعنية كافة، وفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بلاده تنظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الحلف، مثلما يستثمر وجود البعثة لتعزيز مجالات التدريب لقواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وبما يدعم القدرات الفنية والعسكرية العراقية، واستمرارها بتأدية مهامها بكل حزم ومهنية، وتطوير القدرات القتالية.



من جانبه، أعرب الجنرال هينتزي عن تقديره للأداء المتميز للقوات الأمنية العراقية، وقدرتها على أداء مهامه بكفاءة في عموم أنحاء العراق، مؤكداً أن البعثة تتابع تطور العلاقة مع العراق، وما تتلقاه من دعم رسمي لفريقها الفني، والتعاون المشترك في ضوء مخرجات الزيارة التي قام بها السوداني إلى مقرّ الحلف في بروكسل، ولقائه الأمين العام للحلف وقادة وممثلي الدول الأعضاء.