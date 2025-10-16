كل سنة وأنت طيب يا حبيبي.. ناهد السباعي تهنئ أحمد داش بعيد ميلاده

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على تهنئة أحمد داش بمناسبة عيد ميلاده، حيث قامت بنشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، أتمنى لك كل السعادة”.

دعم ناهد السباعي لمحاربات السرطان

حرصت النجمة ناهد السباعي على توجيه رسالة دعم وتشجيع إلى السيدات محاربات مرض سرطان الثدي، اللاتى يتلقين العلاج في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر ، مؤكدة أن الكشف المبكر يمثل خطوة حاسمة في إنقاذ الأرواح وزيادة فرص الشفاء.

وأشادت السباعي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، من خلال تنظيم حملات التوعية والفحص المبكر التي تجوب قرى ومراكز محافظة الأقصر على مدار العام، لنشر الوعي الصحي بين السيدات وحثهن على إجراء الفحوصات اللازمة.



