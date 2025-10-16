كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية

اتهم مدرس تاريخ زميله مدرس تربية رياضية بالاعتداء بالضرب على نجله داخل مدرسة خاصة بمنطقة العمرانية ما تسبب في إصابته بكسر في إصبع اليد.

وذكر والد الطفل ويعمل مدرس تاريخ في بلاغه بقسم شرطة العمرانية أن مدرس تربية رياضية بإحدى مدارس اللغات الخاصة قام التعدي على نجله التلميذ خلال اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بكسر في إصبع يده.

وطالب والد التلميذ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرس المتهم ومحاسبة إدارة المدرسة على الإهمال في متابعة الواقعة.

وتولت جهات التحقيق بالعمرانية فحص البلاغ، والاستماع إلى أقوال والد الطالب وإدارة المدرسة وعدد من الشهود، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.