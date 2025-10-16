وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد لعام 2025، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم مختلف الألعاب الجماعية والفردية، تنفيذًا للرؤية الرئاسية لبناء الإنسان المصري بدنيًا وفكريًا، وتعزيز مكانة الرياضة كأداة للتنمية والتلاحم المجتمعي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم دوري مراكز الشباب لكرة اليد يعكس اهتمام الدولة بترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية وعدم الاقتصار على كرة القدم، تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في تنويع الألعاب الرياضية داخل مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن كرة اليد المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة على المستويين القاري والعالمي، وهو ما يدفع نحو دعم اللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، واكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل نواة لمنتخبات المستقبل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد يمثل نموذجًا حقيقيًا لتفعيل الدور الريادي لمراكز الشباب كمؤسسات حاضنة للمواهب، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للمنشآت الشبابية لتنفيذ بطولات تنافسية تسهم في رفع المستوى الفني للعبة على مستوى الجمهورية، وتوفير فرص ممارسة منظمة لجميع الفئات العمرية.

وتُقام النسخة الثانية من الدوري بمشاركة 133 مركز شباب يمثلون 24 محافظة، بإجمالي 2000 لاعب من الفئة السنية مواليد 1996 حتى 2008، حيث تُقام الدورة المجمعة خلال الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، و يسبقها التصفيات التمهيدية خلال شهر نوفمبر.

وتبلغ إجمالي الجوائز المالية 130 ألف جنيه، بواقع 60 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألفًا للثاني، و20 ألفًا للثالث، و10 آلاف جنيه للمركز الرابع، ويتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

شهد مراسم القرعة كل من الدكتور كمال درويش الرئيس الشرفي للبطولة، والكابتن خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد.