فستان أحمر أنيق..حنان مطاوع تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 ،منذ قليل، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

واطلت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة راقية بفستان أحمر خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة

وارتدت مطاوع فستان طويل منفوش من الأسفل باللون الأحمر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي

ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود الأنيق، واختارت أن تسريحة الشعر المنسدل بطريقة تناسب إطلالتها المميزة

ونالت إطلالة الفنانة حنان مطاوع في مهرجان الجونة السينمائي إعجاب الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وإليكم صور حنان مطاوع: