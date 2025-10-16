قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فستان أحمر أنيق..حنان مطاوع تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

حنان مطاوع
حنان مطاوع

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 ،منذ قليل، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

واطلت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة راقية بفستان أحمر خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة

وارتدت مطاوع فستان طويل منفوش من الأسفل باللون الأحمر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي

ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود الأنيق، واختارت أن تسريحة الشعر المنسدل بطريقة تناسب إطلالتها المميزة

ونالت إطلالة الفنانة حنان مطاوع  في مهرجان الجونة السينمائي إعجاب الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وإليكم صور حنان مطاوع:

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حنان مطاوع أحمر الجونة أحمر شفاه

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

