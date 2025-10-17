تفاصيل جديدة في واقعة حبس شابين يمارسان الفـ.جور بأكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية بالجيزة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور، من خلال عرض مقاطع فيديو وصور لهما مرتديين ملابس نسائية بصورة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .