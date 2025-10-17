قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
تفاصيل جديدة في واقعة حبس شابين يمارسان الفـ.جور بأكتوبر

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية بالجيزة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية بالجيزة.


 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور، من خلال عرض مقاطع فيديو وصور لهما مرتديين ملابس نسائية بصورة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.


 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .

