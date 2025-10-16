القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في أول اختبار رسمي للمدير الفني الجديد ياس توروب، الذي تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية في البطولة المفضلة لجماهيره، التي يتصدر قائمة الفائزين بها بـ12 لقبًا، آخرها في عام 2024 بعد التغلب على الترجي التونسي في النهائي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت المقبل، الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار

تنقل قناة اون تايم سبورتس مباراة الأهلي وإيجل نوار، في دوري أبطال إفريقيا وذلك ضمن الحقوق الحصرية للقناة في بث مباريات دوري 32.