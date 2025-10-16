الزمالك وبيراميدز في الصورة.. المصري البورسعيدي يفاوض بودي سمير لتدعيم حراسة المرمى

يواصل النادي المصري البورسعيدي عروضه المميزة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، متساويًا مع الأهلي والزمالك، ومتقدمًا بفارق الأهداف.

ورغم الانطلاقة القوية يعاني الفريق من مشكلة واضحة في مركز حراسة المرمى عقب رحيل الحارس الأساسي محمود جاد إلى بيراميدز، في ظل الاعتماد على الثنائي محمود حمدي وعصام ثروت، حيث استقبلت شباك الفريق 11 هدفًا في 10 مباريات بمعدل 1.1 هدف في اللقاء.

ودخلت إدارة النادي المصري البورسعيدي في مفاوضات مكثفة مع حارس إنبي عبد الرحمن سمير، الشهير بـ“بودي سمير”، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.

وأصبح اللاعب أيضًا محط أنظار ناديي بيراميدز والزمالك، ضمن خططهما لتدعيم هذا المركز.

وينتهي عقد بودي سمير مع نادي إنبي بنهاية موسم 2027-2028.