الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين

كشف الناقد الرياضي محمد مطاوع، عن اقتراب نادي الزمالك ، من الحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه من أجل حل جزء من أزمته المالية، ودفع مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة.



وأشار مطاوع عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إلى أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، طالب إدارة الزمالك بالتحرك بشكل عاجل قبل خوض منافسات كأس السوبر المصري، لضمان تجهيز الفريق بشكل جيد للبطولة.

وأوضح مطاوع أن الزمالك منفتح على بيع حسام عبدالمجيد في حال تلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا، رغم أن اللاعب لم يصل له أي عرض حتى الآن، مؤكدا ترحيب اللاعب بتمديد عقده مع النادي الأبيض، لكن مجلس الإدارة لم يفتح بعد ملف العقد الجديد، مضيفا أن محمد عواد رفض فكرة الرحيل وأبدى استعداده للاستمرار مع الفريق.

وأضاف مطاوع أن إدارة الزمالك، قدمت مستنداتها في قضية زيزو، لكنها طلبت التأجيل لتقديم مستندات إضافية تتعلق بعقد الإعلانات الخاص باللاعب، مؤكدة أحقيتها في الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه من اللاعب وفقًا للعقد المبرم.