لاعب الزمالك يرفض التجديد ويتمسك بالاحتراف الخارجي

محمد السيد
محمد السيد
رباب الهواري

رفض محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد عقده مع القلعة البيضاء في ظل تمسّكه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة. 

اللاعب تلقى وعدًا من أحد وكلاء اللاعبين بتأمين عرض فرنسي بشرط عدم اتخاذ أي خطوة رسمية بشأن تمديد عقده قبل حلول يناير المقبل.

عرض مالي من الزمالك للتجديد

إدارة الزمالك قدمت عرضًا ماليًا للاعب يصل إلى 25 مليون جنيه على مدار خمسة مواسم مقبلة، في محاولة لإقناعه بالاستمرار مع الفريق. إلا أن الملف لم يُحسم حتى الآن بسبب رغبة اللاعب القوية في خوض تجربة خارجية وعدم تحمسه لتمديد عقده في الوقت الحالي.

مخاوف داخل النادي من سيناريو الرحيل المجاني

داخل الزمالك، هناك تخوّف من الموافقة على رحيل اللاعب عبر عرض خارجي حتى لو حقق النادي استفادة مالية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. ويحق لمحمد السيد التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير القادم، وهو ما يثير قلق الإدارة من تكرار سيناريو زيزو الذي رحل بدون مقابل بعد نهاية عقده.

محاولة لإغلاق الملف قبل يناير

رغم تمسك اللاعب بالمغادرة، تتحرك إدارة الزمالك لحسم الملف مبكرًا قبل فتح باب التوقيع الحر في الشتاء. الإدارة ترى أن بقاء اللاعب يمنح الاستقرار للفريق، بجانب الحفاظ على قيمته التسويقية وعدم خسارته دون مقابل.

عودة اللاعب بعد المشاركة في كأس العالم للشباب

كان محمد السيد قد شارك مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم التي أُقيمت في تشيلي، قبل أن يعود للانتظام في تدريبات الزمالك أول أمس الإثنين. عودته للتدريبات جاءت في ظل ترقب داخل النادي بشأن مستقبله ومحاولة إقناعه من جديد بتجديد عقده


 

