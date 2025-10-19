الإسكان: دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بمشروع زهرة العاصمة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة .

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقاً للقواعد الموضوعة.

العدالة بين الموظفين

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة بين الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ،وأن هدف الوزارة هو التيسير وتوفير كل سبل الدعم لتحقيق رغبات وتطلعات الموظفين.