رئيس مدينة القاهرة الجديدة يتفقد محور جمال عبدالناصر لحل مشكلة الحوادث المرورية

قام المهندس أحمد رشاد الشريف – رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية لتفقد محور جمال عبد الناصر ومتابعة أعمال رفع الكفاءة والحلول المرورية الجارية للحد من الحوادث وتحسين انسيابية الحركة.

ورافق خلال الجولة: المهندس أحمد عبد الوهاب،. نائب رئيس الجهاز والمشرف على إدارة الطرق, المهندس حاتم بكر – مدير إدارة الطرق بالمدينة

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن محور جمال عبد الناصر يُعد من أهم محاور المدينة التي تربط بين مناطق النرجس والمستثمرين والطريق الدائري والتسعين الجنوبي ،

حلول مرورية

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ حلول مرورية عاجلة تشمل:

تطوير التقاطعات وإعادة تخطيط الحارات لتقليل نقاط التكدس

تنفيذ مطبات تهدئة ومعايير أمان مروري جديدة

رفع كفاءة الإضاءة واللافتات التحذيرية لتحقيق رؤية أوضح للسائقين

كما تابع رئيس الجهاز أعمال تطوير ورفع كفاءة الوصلة من الطريق الدائري حتى بداية كوبري أربيلّا، ضمن خطة شاملة لتحسين مداخل المدينة وتسهيل الوصول إلى محور التسعين.

وأكد “رشاد” أن جهاز المدينة يحرص على تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة مع استمرار الحركة المرورية بشكل منظم أثناء التنفيذ،مشددًا على التنسيق المستمر مع إدارة المرور لضمان انسيابية الحركة والحد من الحوادث.

وفي ختام الجولة، وجّه رئيس الجهاز الشكر لفِرق العمل بالموقع، مؤكدًا أن أعمال التطوير الجارية خطوة جديدة نحو استكمال خطة الارتقاء الحضاري بمدينة القاهرة الجديدة.