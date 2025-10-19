التموين تتحرك على كل الجبهات.. أمن غذائي أقوى وأسواق أكثر انضباطًا

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسبوعًا حافلًا بالأنشطة والقرارات الحيوية خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.

في مستهل الأسبوع، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأداء بالشركات التابعة.

في سياق متصل، رأس الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمناقشة سبل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما شارك الوزير في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية”، مؤكدًا أن الأمن الغذائي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في إطلاق البورصة المصرية للسلع وتطوير منظومات التخزين لتحقيق الاستدامة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وكبار المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، لبحث آليات استقرار الأسواق وضمان الأسعار العادلة.

وشهد الأسبوع إنجازًا نوعيًا جديدًا باعتماد مصلحة دمغ المصوغات والموازين أول معمل X-RAY في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لفحص وتحليل الذهب، بعد حصوله على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، ليصبح خطوة رائدة نحو تطوير منظومة الفحص والجودة.

كما افتتح الوزير النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 250 شركة ومستوردًا من مصر والدول العربية والأجنبية، مؤكدًا أن قطاع التمور يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة.

واختُتمت أنشطة الأسبوع بتوجيه الوزير بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرف فرعية بالمديريات لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين دون تأثيرات سلبية على الأسعار.



