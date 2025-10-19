قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تتحرك على كل الجبهات.. أمن غذائي أقوى وأسواق أكثر انضباطًا

شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسبوعًا حافلًا بالأنشطة والقرارات الحيوية خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.

في مستهل الأسبوع، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأداء بالشركات التابعة.

في سياق متصل، رأس الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمناقشة سبل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما شارك الوزير في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية”، مؤكدًا أن الأمن الغذائي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في إطلاق البورصة المصرية للسلع وتطوير منظومات التخزين لتحقيق الاستدامة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وكبار المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، لبحث آليات استقرار الأسواق وضمان الأسعار العادلة.

وشهد الأسبوع إنجازًا نوعيًا جديدًا باعتماد مصلحة دمغ المصوغات والموازين أول معمل X-RAY في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لفحص وتحليل الذهب، بعد حصوله على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، ليصبح خطوة رائدة نحو تطوير منظومة الفحص والجودة.

كما افتتح الوزير النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 250 شركة ومستوردًا من مصر والدول العربية والأجنبية، مؤكدًا أن قطاع التمور يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة.

واختُتمت أنشطة الأسبوع بتوجيه الوزير بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرف فرعية بالمديريات لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين دون تأثيرات سلبية على الأسعار.


 

التموين ضبط الأسواق الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزارة التخطيط تروج السردية الاقتصادية خلال جولة ببروكسل وروما وواشنطن

سلع غذائية

جمعية "عين": السوق يثبت توازنه بعد زيادة أسعار الوقود

جانب من المؤتمر

مي خيري: تعزيز ثقافة سلامة الغذاء ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد