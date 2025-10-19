قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
مصدر أمني إسرائيلي: ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس
صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ
بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟
الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي
خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية
الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل
الرئيس السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا قادرة على استعادة مصداقية النظام العالمي
الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات
اقتصاد

الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. رئيس الرقابة على الصادرات يفتتح إكسبورت سمارت 2025

الصادرات
الصادرات
ولاء عبد الكريم

تنطلق يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بالقاهرة فعاليات الملتقى الثالث للتصدير “اكسبورت سمارت 2025”، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبافتتاح من اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويأتي الحدث في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد المصري الذي يسعى إلى تعزيز تنافسية الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية وسط تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية. ويُعد ملتقى “اكسبورت سمارت” أول حدث من نوعه في مصر والشرق الأوسط يجمع سلسلة خدمات التصدير الكاملة — من الهيئات الحكومية والدولية الداعمة للتصدير، ومقدمي خدمات التمويل والتأمين والشحن إلى التسويق الدولي والتجارة الإلكترونية — في منصة واحدة للتكامل والتشبيك بين المصدرين ومقدمي الخدمات.

ويحظى الملتقى برعاية مؤسسية من بنك تنمية الصادرات، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، واي إف جي فاينانس إلى جانب أكثر من 11 شركة راعية تمثل مؤسسات مالية وخدمية واستشارية تعمل في دعم الصادرات.

وقالت رانيا حبيب، المنظمة للحدث، إن الدورة الثالثة للملتقى تُعقد هذا العام تحت شعار «التصدير المقاوم للأزمات»، في إشارة إلى تمكين المصدر المصري على التكيف مع التحديات العالمية في التمويل وسلاسل الإمداد والشحن.

وأضافت أن الملتقى يسعى إلى إعادة تعريف التصدير كمنظومة متكاملة وليس كعملية تجارية منفصلة، من خلال دمج الخدمات المصرفية، والتسويق الرقمي، والدعم اللوجستي، وبرامج التدريب، في تجربة موحدة تسهّل على المصنعين المصريين الوصول إلى الأسواق الدولية.

ويشارك في الملتقى أكثر من ٤٠ شركة من مقدمي الخدمات الداعمة للصادرات، من بينها شركات تمويل وتأمين وشحن وتسويق رقمي وتنمية أعمال دولية. كما يستهدف الملتقى استقبال أكثر من ١٥٠٠ شركة صناعية من مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة المصدرين المصريين في التعامل مع متغيرات التجارة العالمي وفتح أسواق جديدة.

وأكدت حبيب أن “اكسبورت سمارت” يرسخ مبدأ التصدير الذكي القائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن المعرض بات منصة حوارية وتفاعلية بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة تحديات التصدير وبناء حلول عملية لها.

وأضافت: «نؤمن أن التصدير هو قاطرة النمو، وأن بناء منظومة مقاومة للأزمات يبدأ من تمكين المصدر المصري بالمعرفة والتمويل والتكنولوجيا، وليس فقط بفتح الأسواق».

جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض هذا العام تتطرق الي بحث فرص النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع توسيع قاعدة المصدرين الجدد ضمن رؤية مصر لرفع قيمة الصادرات السنوية إلى ١٤٥ مليار دولار ومستويات مستدامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ويعد ملتقى “اكسبورت سمارت” هذا العام امتدادًا لجهود جو جلوبال منذ عام 2013 في دعم رواد الأعمال والمصدرين، استنادًا إلى خبرات حبيب في برامج التعاون الدولي مع الجهات الاجنبية لرفع وعي المصدرين وزيادة جاهزيتهم للتصدير.

 


 

