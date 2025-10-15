الإسكان : فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية للحصول على وحدات بمشروع زهرة العاصمة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة لما يتم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف إجراءات التخصيص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة ، وأن خطوات حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقاً للقواعد الموضوعة .

وأضاف وزير الإسكان أنه فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة ، فأنه قد تقرر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة .

تيسيرات

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة الخطوات والاجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على الموظفين المُنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة .