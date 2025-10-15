كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً ثنائياً مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض؛ لبحث فرص تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين المصري والسعودي وتقوم على الأخوة وروابط تاريخية قوية، مشيرا إلى أن هذا التعاون مدعوم بتوافق رؤى قيادتي البلدين؛ مما يعزز مسار الشراكة الصناعية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

المستثمرين السعوديين

وأوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى ضخ المستثمرين السعوديين مزيدا من الاستثمارات في مصر في مجالي صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية (PVC)؛ بما يحقق التكامل الصناعي المنشود، والذي يصب في صالح اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم كل أوجه الدعم للشركات السعودية العاملة في مصر، أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وفي سياق متصل، عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً، بشأن المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، أكد خلاله نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن صناعة الحديد في مصر متكاملة، بدءًا من استخراج الخام، وعمليات التكوير والاختزال، وصولًا إلى التصنيع النهائي.

وأشار إلى أن الحديد يُعد منتجًا أساسيًا وحيويًا في الحياة اليومية وفي جميع القطاعات الصناعية.



السعودية من أكبر الدول المستثمرة في مصر

وأوضح كامل الوزير، أن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، ويعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري وإمكاناته الواعدة.

وفي ختام اللقاء، أكد "الوزير" حرص الجانبين المصري والسعودي على استمرار التنسيق والتشاور؛ لدفع مسيرة التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين، وتنفيذ مشروعات تكاملية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في البلدين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة، ويعزز من مكانة مصر والمملكة كمحورين صناعيين رئيسيين في المنطقة.