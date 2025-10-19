دوري المرتبط سيدات| سموحة يتأهل لدور الثمانية بعد الفوز على جزيرة الورد

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة “سيدات”، فوزًا مستحقًا على نظيره فريق جزيرة الورد بنتيجة 78-56، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة، ليصعد إلى دور الـ 8.
جاءت المباراة قوية ومثيرة، سيطرت خلالها لاعبات سموحة على مجريات اللعب، وحسمن اللقاء لصالحهن بفارق كبير.
ويتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من:
- رئيس الجهاز :دكتور "أيمن الكيكي"
- مدير فني: كابتن "عماد محمود"
- مدير اداري: كابتن "عماد هاشم"
- نائب مدير اداري: كابتن "إسلام حبشي "
- مدرب عام : كابتن "محمود يونس "
- مساعد مدرب : كابتن "محمود ابو العيش"
- مدرب أحمال بدنية : كابتن "أدهم نبيل "
- إداري : كابتن "جهاد سمير"
- أخصائي : "شروق بدراوي "
- أخصائي علاج طبيعي : "فاطمة جمال"
- مسئول مهمات : “هاشم شوقي”