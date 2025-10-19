دوري المرتبط سيدات| سموحة يتأهل لدور الثمانية بعد الفوز على جزيرة الورد

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة “سيدات”، فوزًا مستحقًا على نظيره فريق جزيرة الورد بنتيجة 78-56، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة، ليصعد إلى دور الـ 8.

​جاءت المباراة قوية ومثيرة، سيطرت خلالها لاعبات سموحة على مجريات اللعب، وحسمن اللقاء لصالحهن بفارق كبير.

ويتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من:



- رئيس الجهاز :دكتور "أيمن الكيكي"

- مدير فني: كابتن "عماد محمود"

- مدير اداري: كابتن "عماد هاشم"

- نائب مدير اداري: كابتن "إسلام حبشي "

- مدرب عام : كابتن "محمود يونس "

- مساعد مدرب : كابتن "محمود ابو العيش"

- مدرب أحمال بدنية : كابتن "أدهم نبيل "

- إداري : كابتن "جهاد سمير"

- أخصائي : "شروق بدراوي "

- أخصائي علاج طبيعي : "فاطمة جمال"

- مسئول مهمات : “هاشم شوقي”