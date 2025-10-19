موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

موعد امتحانات نصف العام 2026 .. يتساءل عنه طلاب المدارس وأولياء أمورهم ويبحثون عنه على مختلف محركات البحث على الانترنت

موعد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026 ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

أما عن موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية إعداده وإعلانه ، فلن يكون جدول امتحانات نصف العام 2026 موحدا على مستوى الجمهورية مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و جدول امتحانات الدبلومات الفنية

وسوف يراعي جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

موعد اجازة نصف العام 2026

كما حسمت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، موعد اجازة نصف العام 2026.

حيث تقرر رسميا أن يكون موعد اجازة نصف العام 2026 من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة