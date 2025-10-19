قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تعليمات عاجلة لجميع المدارس بشأن تقييمات الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية والتعليم ، تشدد على ضرورة الإلتزام بموعد بدء اليوم الدراسي و نهايته وفقا للمواعيد المرسلة من مديريات التربية والتعليم ، وكذلك الإلتزام بموعد التقييمات الذي تحدده الإدارة والمديرية .

وشملت التعليمات كذلك التشديد على استخدام كتاب التقييمات بديلاً للكراسات العادية للحل فيها ، على أن يتم الاستعانة بالكراسة في حالة إذا كان السؤال يحتاج و ليس له مكان للإجابة .

تعليمات عاجلة بشأن تقييمات طلاب المدارس

وشددت التعليمات المرسلة للمدارس ، على الإلتزام التام بجميع التعليمات الخاصة لتقييم التلاميذ وفقا لقرار 136 لسنة 2024 وتعليمات التعليم الابتدائي ، حيث لا يعتد بأي تعليمات أخرى سوى تعليمات التعليم الابتدائي والتوجيه الفني والمكاتبات الرسمية

نظام تقييم المواد الأساسية 

  •  يتم تقييم المواد الأساسية أسبوعيا ويتم رصدها وفقا للسجل المرسل من إدارة التعليم الابتدائي
  • يتم اجراء الاختبار الشهري الأول و الثاني للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي فقط وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة التعليم الابتدائي
  • اعداد الاختبارات الشهرية للصفوف من الثالث إلى السادس مسئولية التوجيه والطباعة مسئولية الإدارات
  •  يتم توزيع التقييمات على مدار الأسبوع لضمان مواظبة حضور التلاميذ للمدرسة
     
  •  تم إعداد جدول معلن لولي الأمر والتلميذ للتقييمات الأسبوعية للمواد الأساسية ويلتزم به الجميع لضمان الحضور والمواظبة
     
  •  يتم اخطار ولي الامر بدرجات أبنائهم شهرياً 
     
  •  طالب الدمج يستلم كتاب التقييمت المعلم يختار له سؤال واحد فقط

نظام تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع

  •  مادة التربية الدينية تعد مادة أساسية وتعامل معاملة المواد الأساسية في التقييمات والكراسات ولكن لا تضاف إلى المجموع
     
  • مادة التربية البدنية و التربية الفنية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقيم نفس تقييم الأنشطة

نظام تقييم الأنشطة

يتم تقييم الأنشطة ( التربية الموسيقية - المهارات المهنية - معدد التخصصات - التوكاتسو) بـ اجتاز أو لم يجتز بشكل شهري بناءا على المشاركة والحضور

المدارس التربية والتعليم التعليم التقييمات

