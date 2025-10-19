تعليمات عاجلة لجميع المدارس بشأن تقييمات الطلاب

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية والتعليم ، تشدد على ضرورة الإلتزام بموعد بدء اليوم الدراسي و نهايته وفقا للمواعيد المرسلة من مديريات التربية والتعليم ، وكذلك الإلتزام بموعد التقييمات الذي تحدده الإدارة والمديرية .
وشملت التعليمات كذلك التشديد على استخدام كتاب التقييمات بديلاً للكراسات العادية للحل فيها ، على أن يتم الاستعانة بالكراسة في حالة إذا كان السؤال يحتاج و ليس له مكان للإجابة .
وشددت التعليمات المرسلة للمدارس ، على الإلتزام التام بجميع التعليمات الخاصة لتقييم التلاميذ وفقا لقرار 136 لسنة 2024 وتعليمات التعليم الابتدائي ، حيث لا يعتد بأي تعليمات أخرى سوى تعليمات التعليم الابتدائي والتوجيه الفني والمكاتبات الرسمية
نظام تقييم المواد الأساسية
- يتم تقييم المواد الأساسية أسبوعيا ويتم رصدها وفقا للسجل المرسل من إدارة التعليم الابتدائي
- يتم اجراء الاختبار الشهري الأول و الثاني للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي فقط وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة التعليم الابتدائي
- اعداد الاختبارات الشهرية للصفوف من الثالث إلى السادس مسئولية التوجيه والطباعة مسئولية الإدارات
- يتم توزيع التقييمات على مدار الأسبوع لضمان مواظبة حضور التلاميذ للمدرسة
- تم إعداد جدول معلن لولي الأمر والتلميذ للتقييمات الأسبوعية للمواد الأساسية ويلتزم به الجميع لضمان الحضور والمواظبة
- يتم اخطار ولي الامر بدرجات أبنائهم شهرياً
- طالب الدمج يستلم كتاب التقييمت المعلم يختار له سؤال واحد فقط
نظام تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع
- مادة التربية الدينية تعد مادة أساسية وتعامل معاملة المواد الأساسية في التقييمات والكراسات ولكن لا تضاف إلى المجموع
- مادة التربية البدنية و التربية الفنية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقيم نفس تقييم الأنشطة
نظام تقييم الأنشطة
يتم تقييم الأنشطة ( التربية الموسيقية - المهارات المهنية - معدد التخصصات - التوكاتسو) بـ اجتاز أو لم يجتز بشكل شهري بناءا على المشاركة والحضور