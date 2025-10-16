قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
أخبار البلد

وزير التعليم يبحث مع "جايكا" تعزيز التعاون في تطوير المدارس المصرية اليابانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير نظم التعليم بالمدارس المصرية اليابانية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تفاصيل قصة نجاح المدارس المصرية اليابانية والبالغ عددها حاليا ٥٥ مدرسة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا افتتاح 14 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى ٦٩ مدرسة.

وأشار  إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.

وأشاد الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة (جايكا) لمصر في قطاع التعليم، خاصة في مجال تطبيق نظام التعليم الياباني "التوكاتسو" في المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا في بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته الحياتية والسلوكية.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعميم التجربة اليابانية في مزيد من المدارس الحكومية، لما لها من أثر إيجابي على تنمية التفكير الإبداعي وتعزيز قيم التعاون والانضباط لدى الطلاب.

وأوضح الوزير أن مجالات التعاون مع الشركاء في اليابان شهدت طفرة كبيرة، خاصة الفترة الماضية، مشيرا إلى التعاون بين الجانبين في تطوير منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، فضلا عن إطلاق منصة "كيريو" لتعليم وتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة لبناء الإنسان المصري.

ومن جانبهم، أعرب وفد هيئة جايكا عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ برامج التعليم المصري الياباني، مؤكدًا استمرار دعم الهيئة الكامل لمصر في مشروعات التعليم، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير المدارس المصرية اليابانية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تعظيم الاستفادة من تجربة المدارس المصرية اليابانية والبناء على ما سبق، ودعم توجهات الوزارة نحو تحقيق تعليم عالي الجودة يرتكز على القيم والانضباط والإبداع.

وشارك في اللقاء الدكتور هاني هلال رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما حضر الاجتماع من جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كل من السيد تاناكا سان، خبير بالجايكا، والسيد إيبيساوا يو، الممثل الرئيسي للوكالة والسيد يازاكي جينتارو، الممثل الأول، والسيدة أوسومي ماسا ممثلة عن الوكالة، والسيدة دينا كرم، مسؤولة أولى للبرامج، والسيدة هبة الحسيني، مسؤولة برامج بالوكالة، والسيد ناكاجيما موتوي، خبير بوحدة إدارة المشروعات (PMU)، والسيد هيغوتشي كوهِي خبير بوحدة إدارة المشروعات (PMU).

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والسيدة نيفين حمودة، مستشارة الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرفة على المدارس المصرية اليابانية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني جايكا

