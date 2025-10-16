ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة ياسمين رئيس

تألقت ياسمين رئيس في الصور بإطلالة جمعت بين الأحتشام والأناقة، حيث ارتدت قميص مع جيبة طويلة واتسمت إطلالتها بأنها جمعت بين درجات اللون البني والأزرق.

تزينت ياسمين رئيس ببعض الإكسسوارات الراقية غير المبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين رئيس بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.