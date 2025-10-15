قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
فيديو جراف

10 أطعمة تطرد السموم من الجسم

الكبد
الكبد
اسماء محمد

تساعد بعض الأطعمة في طرد السموم من الكبد وتنقية الجسم بشكل طبيعي كما يقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض.

إليك 10 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتطهير الكبد وفقا لما ذكره موقع fishertitus.

الثوم

 يحتوي الثوم على السيلينيوم، وهو معدن يساعد على إزالة سموم الكبد كما أن له القدرة على تنشيط إنزيمات الكبد التي تساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

الحمضيات فواكه مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون الحامض تُعزز قدرة الكبد على التطهير. حتى مع تناول كميات صغيرة و تُساعد الحمضيات الكبد على إنتاج إنزيمات مُزيلة للسموم تُساعد على التخلص من الملوثات.

 

الجوز

غني بحمض الأرجينين الأميني، ويساعد الكبد على التخلص من سموم الأمونيا كما أنه غني بالجلوتاثيون وأحماض اوميجا 3 الدهنية، والتي تدعم جميعها عملية تنظيف الكبد بشكل طبيعي.

البنجر

يساعد البنجر على زيادة الأكسجين من خلال تنقية الدم، ويُحلل الفضلات السامة لتسهيل إخراجها كما يُحفز تدفق الصفراء ويعزز النشاط الإنزيمي ويحتوي البنجر أيضًا على الألياف وفيتامين سي، وكلاهما مُنظف طبيعي للجهاز الهضمي.

طريقة عمل عصير البنجر مع التفاح و الجزر

الخضروات


تحتوي الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط، على الجلوكوسينولات، التي تساعد الكبد على إنتاج إنزيمات مُزيلة للسموم كما تحتوي على مركبات الكبريت التي تُعزز صحة الكبد، الخضروات الورقية غنية بالكلوروفيل، الذي يُزيل السموم من مجرى الدم، كما أنها تُعادل المعادن الثقيلة لحماية الكبد.

الكركم

هذه العشبة تُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الكبد، فهي تُساعد الإنزيمات على طرد السموم، وتحتوي على مضادات أكسدة تُصلح خلايا الكبد. كما تُساعد الكبد على التخلص من المعادن، وتُعزز إنتاج العصارة الصفراوية.

الجزر

 غنيٌّ جدًا بالفلافونويدات النباتية وبيتا كاروتين، اللذين يُحفّزان وظائف الكبد ويدعمانها بشكل عام كما يحتوي على فيتامين أ، الذي يقي من أمراض الكبد.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

الشاي الأخضر

إذا كنت تشعر بالعطش من الأطعمة المفيدة للكبد، فجرب الشاي الأخضر. 

يحتوي هذا المشروب على الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة نباتية معروفة بتحسين وظائف الكبد. احرص على تناول الشاي الأخضر فقط، وتجنب مستخلصه، فقد يؤثر سلبًا على صحة الكبد.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من البكتين، وهي مادة كيميائية تساعد الجسم على تطهير الجهاز الهضمي وإخراج السموم منه مع انخفاض كمية السموم في الجهاز الهضمي، يتمكن الكبد من إدارة حمولته من السموم بشكل أفضل، مما يجعله قادرًا على تطهير باقي الجسم بشكل أفضل.

الأفوكادو

يُعدّ الأفوكادو غذاءً خارقًا فبالإضافة إلى تنظيف الشرايين، يُساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون طبيعيًا، وهو المركب الذي يُساعد الكبد على التخلّص من السموم.


حسّن صحتك الهضمية بشكل عام من خلال اتباع نظام غذائي صحي، مع الانتباه لأي أعراض قد تشعر بها

الكبد تطهير الكبد تطرد السموم من الكبد تطرد السموم أطعمة تطرد السموم

