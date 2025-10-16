لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

مع التقدّم في العمر، تتغيّر طريقة عمل الجسم ويصبح فقدان الوزن بعد سن الخمسين أكثر تحديًا، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الوصول إلى وزن صحي في هذه المرحلة ليس مستحيلًا.

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

وبحسب موقع Everyday Health، يمكن لإدخال تعديلات بسيطة على نمط الحياة أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الصحة والرشاقة، ويساعد على استعادة التوازن بين الجسد والعقل، ومن أهمها:

ـ تابعي وزنك بوعي دون خوف:

تجنّب الميزان لا يُغيّر الحقيقة، بل يؤخر الحل. مراقبة الوزن أسبوعيًا تمنحك رؤية دقيقة لأي تغيّر مبكر، مما يسهل السيطرة عليه قبل أن يتحول إلى زيادة مزمنة.

ـ خفّفي السعرات تدريجيًا:

مع التقدّم في السن تقل كفاءة الجسم في حرق السعرات. يُنصح بتقليل 200 سعرة حرارية يوميًا لتفادي تراكم الدهون. لا حاجة للحرمان، فقط التوازن والاستمرارية.

ـ دوّني طعامك لتتعرفي على عاداتك:

تسجيل كل ما تتناولينه يمنحك وعيًا بعاداتك الغذائية. تطبيق بسيط أو دفتر صغير يمكن أن يكشف لكِ السعرات الزائدة غير المقصودة من “القضمات الصغيرة”.

ـ خصصي يومًا نباتيًا أسبوعيًا:

يوم خالٍ من اللحوم يقلل الدهون المشبعة ويدعم صحة القلب. اعتمدي على الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا كمصدر طبيعي للبروتين.

ـ لا تتوقفي عن الحركة:

التمارين المنتظمة مثل المشي، السباحة، وركوب الدراجة تحافظ على اللياقة وتسهم في تسريع الأيض. أضيفي تمارين القوة للحفاظ على الكتلة العضلية التي تتراجع طبيعيًا مع العمر.

ـ افهمي تأثير الهرمونات:

فترة انقطاع الطمث تغيّر توازن الهرمونات وقد تؤدي لزيادة الدهون حول البطن. العلاج الهرموني بعد استشارة الطبيب قد يساعد في تحسين النوم والحالة المزاجية، مما يسهل فقدان الوزن.

ـ راجعي أدويتك بانتظام:

بعض الأدوية مثل أدوية الضغط أو الاكتئاب قد تُبطئ عملية الأيض. ناقشي طبيبك في البدائل المناسبة إذا لاحظت زيادة غير مبررة في الوزن.

ـ افحصي الغدة الدرقية عند الشك:

قصور الغدة الدرقية شائع بعد الخمسين ويسبب زيادة في الوزن وإرهاقًا مستمرًا. فحص الدم البسيط يمكن أن يوضح المشكلة، والعلاج يعيد النشاط الطبيعي للجسم.

ـ تحكّمي في التوتر:

التوتر يرفع هرمون الكورتيزول الذي يزيد الشهية. جرّبي التأمل أو التنفس العميق أو المشي الهادئ لتصفية الذهن وتقليل الأكل العاطفي.

ـ لا تفقدي الحماس:

خسارة الوزن بعد الخمسين رحلة تحتاج إلى صبر. كل عادة صغيرة كوجبة صحية أو تمرين خفيف تُحدث فرقًا بمرور الوقت، فالمثابرة أهم من الكمال.