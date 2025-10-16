قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
آية التيجي

مع التقدّم في العمر، تتغيّر طريقة عمل الجسم ويصبح فقدان الوزن بعد سن الخمسين أكثر تحديًا، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الوصول إلى وزن صحي في هذه المرحلة ليس مستحيلًا.

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

وبحسب موقع Everyday Health، يمكن لإدخال تعديلات بسيطة على نمط الحياة أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الصحة والرشاقة، ويساعد على استعادة التوازن بين الجسد والعقل، ومن أهمها:

ـ تابعي وزنك بوعي دون خوف:
تجنّب الميزان لا يُغيّر الحقيقة، بل يؤخر الحل. مراقبة الوزن أسبوعيًا تمنحك رؤية دقيقة لأي تغيّر مبكر، مما يسهل السيطرة عليه قبل أن يتحول إلى زيادة مزمنة.

ـ خفّفي السعرات تدريجيًا:
مع التقدّم في السن تقل كفاءة الجسم في حرق السعرات. يُنصح بتقليل 200 سعرة حرارية يوميًا لتفادي تراكم الدهون. لا حاجة للحرمان، فقط التوازن والاستمرارية.

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

ـ دوّني طعامك لتتعرفي على عاداتك:
تسجيل كل ما تتناولينه يمنحك وعيًا بعاداتك الغذائية. تطبيق بسيط أو دفتر صغير يمكن أن يكشف لكِ السعرات الزائدة غير المقصودة من “القضمات الصغيرة”.

ـ خصصي يومًا نباتيًا أسبوعيًا:
يوم خالٍ من اللحوم يقلل الدهون المشبعة ويدعم صحة القلب. اعتمدي على الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا كمصدر طبيعي للبروتين.

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

ـ لا تتوقفي عن الحركة:
التمارين المنتظمة مثل المشي، السباحة، وركوب الدراجة تحافظ على اللياقة وتسهم في تسريع الأيض. أضيفي تمارين القوة للحفاظ على الكتلة العضلية التي تتراجع طبيعيًا مع العمر.

ـ افهمي تأثير الهرمونات:
فترة انقطاع الطمث تغيّر توازن الهرمونات وقد تؤدي لزيادة الدهون حول البطن. العلاج الهرموني بعد استشارة الطبيب قد يساعد في تحسين النوم والحالة المزاجية، مما يسهل فقدان الوزن.

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

ـ راجعي أدويتك بانتظام:
بعض الأدوية مثل أدوية الضغط أو الاكتئاب قد تُبطئ عملية الأيض. ناقشي طبيبك في البدائل المناسبة إذا لاحظت زيادة غير مبررة في الوزن.

ـ افحصي الغدة الدرقية عند الشك:
قصور الغدة الدرقية شائع بعد الخمسين ويسبب زيادة في الوزن وإرهاقًا مستمرًا. فحص الدم البسيط يمكن أن يوضح المشكلة، والعلاج يعيد النشاط الطبيعي للجسم.

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

ـ تحكّمي في التوتر:
التوتر يرفع هرمون الكورتيزول الذي يزيد الشهية. جرّبي التأمل أو التنفس العميق أو المشي الهادئ لتصفية الذهن وتقليل الأكل العاطفي.

ـ لا تفقدي الحماس:
خسارة الوزن بعد الخمسين رحلة تحتاج إلى صبر. كل عادة صغيرة كوجبة صحية أو تمرين خفيف تُحدث فرقًا بمرور الوقت، فالمثابرة أهم من الكمال.

خسارة الوزن بعد الخمسين نصائح إنقاص الوزن النساء بعد سن اليأس الحمية الصحية التمارين بعد الخمسين انقطاع الطمث الأيض البطيء

