بطريرك الإسكندرية يشارك في لقاء بابا الفاتيكان ببطاركة الشرق الكاثوليك

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في لقاء قداسة البابا لاون الرابع عشر، بأصحاب الغبطة، بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية، وذلك بمقر السفارة البابوية.

تشاور في شؤون الكنيسة

وجاء اللقاء على هامش الزيارة الرسولية التي أجراها الحبر الأعظم إلى لبنان، حيث تم التشاور حول شؤون الكنيسة، وشجونها.

وشارك في الاجتماع غبطة الكاردينال بيترو باولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، وغبطة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية.

