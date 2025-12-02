قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون يصلّي في مرفأ بيروت: لحظة صمت تُجدد النداء للعدالة والرجاء

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

في محطة تُعدّ من الأكثر رمزية خلال زيارته الرسولية إلى لبنان، وقف قداسة البابا لاون الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، بمرفأ بيروت، موقع انفجار الرابع من أغسطس لعام 2020، حيث قدّم صلاة صامتة، تخليدًا لضحايا الكارثة، وتجديدًا لمطلب العدالة.

ووصل الحبر الأعظم إلى المرفأ من دون مراسم رسمية، ليجلس على الأرض قرب بقايا الهياكل المتضررة، وصومعة القمح الجريحة، في مشهد حمل رسالة تعاطف عميقة مع اللبنانيين الذين لا تزال جراحهم مفتوحة منذ الانفجار، كما شكّلت لحظته الهادئة أمام الركام فعل تضامن صامت، يحوّل الألم إلى رجاء، ويعيد التأكيد على ضرورة كشف حقيقة ما جرى.

دعم عائلات الضحايا

ورأى مراقبون أن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى المرفأ تجاوزت البعد الروحي، لتشكل تذكيرًا دوليًا بضرورة تحقيق شفاف ونزيه، وبواجب دعم عائلات الضحايا، وإطلاق مسار إعمار فعلي يعيد للمرفأ دوره الاقتصادي الأساسي.

فالخراب الذي خلفه الانفجار ما زال يلقي بثقله على الاقتصاد اللبناني، ويعمّق أزمات الناس، ومعاناتهم اليومية.

كذلك، حملت الصلاة رسالة واضحة بضرورة مواجهة الفساد والإهمال، وبأن التعافي الحقيقي يبدأ من استعادة الثقة بالدولة، ومؤسساتها، بالتوازي مع ترميم ما تهدّم ماديًا ومعنويًا.

وهكذا تحوّلت لحظة الصمت التي وقفها قداسة البابا لاون الرابع عشر في مرفأ بيروت إلى موقف تاريخي جديد، يدعو لعدم ترك لبنان وحيدًا في محنته، ويؤكّد أن نهضة الوطن تبدأ من الإجماع على العدالة، والالتزام بإعادة البناء، وصون رسالة لبنان كأرض لقاء، ورجاء في قلب المنطقة.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر مرفأ بيروت الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين
فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

