البابا لاون يختتم يومه بلقاء روحي حوارِي مع قادة الطوائف الإسلامية والدرزية في لبنان | صور

اختتم أمس، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، برنامج اليوم الثاني من زيارته الرسولية إلى لبنان، بلقاء رفيع المستوى، بمقر السفارة البابوية، ببيروت، جمعه بقادة الطوائف الإسلامية، والدرزية، في محطة حملت بُعدًا حواريًا، وإنسانيًا يؤكد التزام الفاتيكان بدعم العيش المشترك في لبنان.

وشارك في اللقاء كلٌّ من: فضيلة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، فضيلة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فضيلة الشيخ علي قدور، رئيس المجلس الإسلامي العلوي، وفضيلة الشيخ سامي أبي المنى، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز.

ترسيخ ثقافة الحوار

وبحسب ما أفادت مصادر السفارة البابوية، تمحور الاجتماع حول تعزيز العلاقات القوية بين مختلف المكوّنات الدينية في لبنان، والتشديد على أهمية حماية التعددية التي تُعدّ من ركائز الهوية اللبنانية.

وأعرب الحاضرون عن تطلعهم إلى ترسيخ ثقافة الحوار، ووقف كل أشكال العنف التي تمسّ استقرار المجتمع، وتهدد حياة المواطنين.

واختُتم اللقاء الذي استمر نحو ثلاثين دقيقة بأجواء طيبة طغى عليها الاحترام المتبادل، والحرص المشترك على دعم مسيرة السلام، والوحدة الوطنية في البلاد.