البابا لاون من مستشفى الصليب: هذا البيت يسكنه المسيح ومرضاه في قلب الله

واصل قداسة البابا لاون الرابع عشر زيارته الرسولية إلى لبنان بمحطة إنسانية، تمثّلت في زيارة مستشفى الصليب، بمنطقة بعبدا، حيث التقى المرضى، والعاملين، موجّهًا لهم كلمات اتسمت بالحنان، والتقدير، والدعم الروحي.

واستقبل الطاقم الطبي، والتمريضي، والجوقة الحبر الأعظم بترحيب حار، معبرًا عن امتنانه للأجواء التي رافقت الزيارة، مذكّرًا بأن هذا المستشفى هو بيتٌ يسكنه المسيح، لأن حضور الرب— وفق تعبيره — يتجلى في آلام المرضى، والخدمة اليومية التي يقدّمها العاملون.

وأشاد قداسة البابا بإرث الطوباوي الأب يعقوب الكبوشي، مؤسس المستشفى، والراهبات الفرنسيسكانيات اللواتي يواصلن رسالته بمحبة وفرح، كما حيّى الطاقم الطبي، والتمريضي واصفًا إياهم بالسامري الصالح الذي لا يمرّ بجانب الجريح، بل يقترب منه رغم التعب، والضغوط.

وأكد الأب الأقدس أن مشاهد الألم والفقر داخل المستشفى تذكّر لبنان، والعالم بضرورة عدم التخلي عن الضعفاء، معتبرًا أن المجتمعات التي تسعى إلى رفاه شكلي، وتتجاهل المحتاجين تفقد جزءًا من إنسانيتها.

مطلب إنجيلي

وشدّد عظيم الأحبار على أن العناية بالفقراء ليست عملًا اختياريًا، بل مطلبٌ إنجيلي يتجلى في وجه المسيح الحاضر في آلام الأبرياء.

وفي ختام الزيارة، توجّه قداسة البابا لاون الرابع عشر برسالة أبوية إلى المرضى قائلاً: “أنتم في قلب الله، يحملكم في كفّه، ويحيطكم بمحبة خاصة”، مؤكّدًا أن الرب يخاطب كل واحد منهم قائلًا: "أحبك أنت ابني".