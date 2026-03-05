سيارة ملاكي تدهس عاملًا في سوهاج

شهد أعلى كوبري أخميم على نهر النيل بمحافظة سوهاج حادث تصادم، أسفر عن إصابة عامل في العقد السابع من العمر بكسور متفرقة بالجسم، عقب اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري أخميم على النيل بدائرة القسم، ووجود مصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة المدعو أبو الحجاج ج. ي، 66 عامًا، عامل بالمخبز الآلي بسوهاج، حيث تعرض لحادث اصطدام بسيارة ملاكي أثناء تواجده أعلى الكوبري، ما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، حيث استقبله الطاقم الطبي وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة له، مع وضعه تحت الملاحظة الطبية لحين استكمال الفحوصات وتحديد خطة العلاج المناسبة لحالته الصحية.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بالمصاب أثناء عبوره الطريق أعلى الكوبري، فيما تعمل الجهات الأمنية على الاستماع إلى أقوال شهود العيان وقائد السيارة للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل دقيق.

كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات أعلى الكوبري، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.