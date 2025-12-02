حصاد اليوم الثاني من الزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوُن إلى لبنان

أصدر الفاتيكان ملخّصًا رسميًا لأعمال اليوم الثاني من الزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوُن الرابع عشر إلى لبنان، والتي تميّزت بمحطات روحية ورعوية، وحوارية عكست اهتمام الحبر الأعظم بمرافقة الشعب اللبناني في محنته، وتعزيز حضور الكنيسة في رسالتها الوطنية، والإنسانية.

تضمّن اليوم الثاني سلسلة لقاءات واحتفالات امتدت من عنّايا إلى حريصا، وصولًا إلى بكركي، والسفارة البابوية، حيث التقى قداسة الآباء الأساقفة، والكهنة، والمكرسين، كما شارك في تجمع شبابي حاشد في الصرح البطريركي، بالإضافة إلى لقاء مسكوني، وحوار ديني جمعه بقادة الطوائف المسيحية، والإسلامية، والدرزية.