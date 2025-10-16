مدبولي: التعاون العادل والمنفعة المشتركة.. أساس التنمية في دول حوض النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن التعاون العادل وتحقيق المنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل، مشددًا على أن مصر كانت وما زالت دولة فاعلة في ملف المياه الإقليمي.

لا مجال للمساومة على الأمن المائي

وقال مدبولي إن الأمن المائي المصري لا يقبل المساومة.

وشدد على أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية وجودية، وأن الدولة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد المائية، خاصة في خدمة المزارعين ورفع كفاءة استخدام المياه.