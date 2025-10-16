تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري

تصدر محمود حسن تريزيجيه قائد فريق الأهلى قائمة أفضل اللاعبين تسديداً على المرمى في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بمعدل 30 تسديده حتى الأن.

شارك تريزيجيه مع فريق الأهلى هذا الموسم فى 8 مباريات وتمكن من تسجيل 4 أهداف حتى الأن فى بطولة الدورى.

وتضم القائمة كل من :

1 محمود حسن “تريزيجيه ”الأهلى شارك في 8 مباريات وسديد على المرمى 30 كرة على المرمى.

2 السنغالى بابى بادجى مهاجم فريق سموحة شارك في 9 مباريات وسديد 26 كرة على المرمى.

3 التجولى إسماعيل أورو أوجورو مهاجم فريق طلائع الجيش شارك في 10 مباريات وقام بالتسديد على المرمى 24 كرة.

4 صلاح محسن مهاجم فريق المصرى البورسعيدى شارك في 10 مباريات وقام بالتسديد على المرمى 23 مرة.

5 أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى شارك في 9 مباريات وقام بالتسديد على المرمى 21 كرة حتى الأن.

6 أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الأهلى شارك في 6 مباريات وقام بالتسديد 14 مرة على المرمى.

7 أحمد ياسر ريان مهاجم فريق البنك الأهلى شارك في 5 مباريات وسديد 12 كرة على المرمى.