يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز



يعد الجوز من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية بسبب محتواها الفريد من المواد الغذائية القادرة على تطهير الجسم من السموم خاصة المخ والقلب.

ووفقا لما جاء في موقعTua Saúde نكشف لكم فوائد الجوز للقلب و المخ

محاربة الكوليسترول وحماية القلب و الوقاية من السرطان.

حماية القلب

غني بأوميجا 3، وهو نوع من الدهون الصحية التي تُساعد على خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) كما يُمكنه رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وبالتالي، يُساعد الجوز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحتوي البوليفينولات الموجودة في الجوز، وخاصةً حمض الإلاجيك، على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يعزز وظيفة الأنسجة البطانية وتقع هذه الأنسجة في الأوعية الدموية الداخلية، ويعني تحسين وظيفتها أنها تحمي القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية



تتميز البوليفينولات الموجودة في الجوز بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة القوية، مما يمنع تلف خلايا الدماغ كما أنها تُحسّن وظائف الخلايا العصبية وتحمي الدماغ من المركبات السامة، مما يمنع تطور الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون.

الجوز غنيٌّ بأوميجا 3، وهو عنصر غذائي بالغ الأهمية لوظائف الدماغ. يُعزّز هذا قدرة التعلّم والانتباه والذاكرة.

الوقاية من السرطان



يحتوي الجوز على التوكوفيرول والبوليفينول، وهما مركبان حيويان فعالان يتميزان بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات و يحمي هذان المركبان الخلايا السليمة من التلف ويمنعان تكاثر الخلايا السرطانية، مما يجعله مكملاً ممتازاً لعلاج سرطان البروستاتا