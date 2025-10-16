لماذا أجلت الحوثي إعلان مقتل رئيس أركانها في ضربة إسرائيلية؟.. فيديو

كشف العميد ياسر صالح، محلل عسكري يمني، عن سبب تأخر إعلان ميليشيا الحوثي عن خبر مقتل محمد عبد الكريم الغماري، رئيس أركان ميليشيا الحوثي.

وقال صالح، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث"، إن هناك أبعادا مختلفة للتأخير، أولها لأنه كان في حالة إصابة صعبة، لكن يبدو من حديث عبد الملك الحوثي في خطابه المسجل اليوم، تحدث عن أنه ورفاقه قاموا بالواجبات الملقاة على عاتقه أي منذ مقتله "الغماري" وهذا يعني أنه مات منذ فترة ليست بالقريبة.

وأوضح أن البعد الأمني لتأخر الإعلان هو الأساس، لأنهم يدركون أن عملية الاستهداف بنيت على معلومات تكنولوجية ومعنى ذلك أن دائرة التواصل مع رئيس الأركان ربما تكون قد انكشفت، وبالتالي فإذا ما أعلن استهدافه فإن كل من كان يدور في حلقة التواصل به سيكون هدفا مباشرا.

وأشار إلى أنه من هنا تم تأخير وتأجيل إعلان مقتل "الغماري" رئيس أركان الحوثي، حتى يتم إعادة أو تغيير كل الاستراتيجية الخاصة بالتواصل بين رئيس الأركان وأتباعه.