أخبار العالم

الحوثي يعلن مقتـل رئيس الأركان العامة اللواء الغماري وعدد من مرافقيه

اللواء محمد عبد الكريم الغماري
اللواء محمد عبد الكريم الغماري
محمود نوفل


أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مقتل رئيس الأركان العامة اللواء محمد عبد الكريم الغماري وعدد من مرافقيه جراء غارة إسرائيلية.

وقال الحوثيون في بيان لهم : جولات الصراع مع العدو لم تنتهِ وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع.

وفي وقت سابق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن، في أحدث هجوم ينسب إلى ميليشيا الحوثي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من اعتراض عدة طائرات مسيرة أخرى أطلقت من اليمن، حيث أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم إسقاط أربع مسيرات خلال ساعة واحدة، كانت متجهة نحو مدينة إيلات جنوبي البلاد.

كما كشف جيش  الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق. وقال في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار، اعترض سلاح الجو صاروخاً أُطلق من اليمن".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، في 24 سبتمبر الماضي، مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة إيلات، وأسفر عن إصابة 24 شخصاً.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية بطائرتين مسيرتين استهدفتا أهدافاً في منطقة أم الرشراش (إيلات)، وقد أصابت أهدافها بنجاح، رغم فشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في التصدي لها".

وأضاف سريع أن العملية جاءت ضمن سلسلة هجمات شنتها الجماعة خلال 24 ساعة، استهدفت أيضاً مواقع في بئر السبع، مؤكداً أن تلك الهجمات تأتي "رداً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وضمن الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن".

