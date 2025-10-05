الحوثيون: استهداف مواقع في القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مواقع "حساسة" في مدينة القدس المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" متعدد الرؤوس.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان مصور، إن العملية "أصابت أهدافها بدقة"، مضيفاً أنها “تسببت بحالة من الذعر دفعت ملايين المستوطنين إلى التوجه نحو الملاجئ”.

وأكد سريع أن الجماعة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الفصائل الفلسطينية، واتخاذ خطوات ميدانية بناءً على المستجدات، بهدف "تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، بحسب ما ورد في البيان.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأحد أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أطلق من الأراضي اليمنية، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.