عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
أخبار العالم

جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي باليستي استهدف إسرائيل ليلًا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم صاروخي باليستي استهدف إسرائيل ليلًا، مؤكدة أنها أصابت عدة أهداف حساسة في منطقة تل أبيب باستخدام صاروخ مزود برأس حربي يحتوي على قنابل عنقودية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع اعترضت الصاروخ بنجاح، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلنت الجماعة أنها أطلقت طائرتين مسيرتين باتجاه إسرائيل لاستهداف هدفين حيويين في منطقة إيلات، غير أن التقارير لم تُسجل وصول أي طائرات مسيرة حوثية إلى الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، ما يشير إلى أنها سقطت قبل بلوغ أهدافها.

و في سياق أخر، وجهت النيابة العامة لدولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، الاتهام ضد أربعة متظاهرين إسرائيليين بتهمة إشعال حرائق في حاويات قمامة والتسبب في إضرام النيران، بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حي رحافيا بالقدس.
وبحسب لوائح الاتهام، فقد أشعل المتهمون في الثالث من سبتمبر الجاري، في خمس حاويات إعادة تدوير للقمامة في خمسة مواقع متفرقة عند الساعة 06:29 صباحا، مما تسبب في أضرار للنباتات والممتلكات، وإحراق مركبة خاصة، وإخلاء مبنى سكني مجاور خشية امتداد النيران.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهم الحرق العمد، وإتلاف ممتلكات بسوء نية، وعرقلة سير العدالة، والتخريب المتعمد لمركبة، مشيرة إلى أنهم حاولوا إخفاء هوياتهم ومحو الأدلة بعد تنفيذ العملية.
 

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

اعلام دمياط

"وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي".. ندوة بإعلام دمياط

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

صورة أرشيفية

ضبط 253 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

