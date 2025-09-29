جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي باليستي استهدف إسرائيل ليلًا

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم صاروخي باليستي استهدف إسرائيل ليلًا، مؤكدة أنها أصابت عدة أهداف حساسة في منطقة تل أبيب باستخدام صاروخ مزود برأس حربي يحتوي على قنابل عنقودية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع اعترضت الصاروخ بنجاح، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلنت الجماعة أنها أطلقت طائرتين مسيرتين باتجاه إسرائيل لاستهداف هدفين حيويين في منطقة إيلات، غير أن التقارير لم تُسجل وصول أي طائرات مسيرة حوثية إلى الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، ما يشير إلى أنها سقطت قبل بلوغ أهدافها.

و في سياق أخر، وجهت النيابة العامة لدولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، الاتهام ضد أربعة متظاهرين إسرائيليين بتهمة إشعال حرائق في حاويات قمامة والتسبب في إضرام النيران، بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حي رحافيا بالقدس.

وبحسب لوائح الاتهام، فقد أشعل المتهمون في الثالث من سبتمبر الجاري، في خمس حاويات إعادة تدوير للقمامة في خمسة مواقع متفرقة عند الساعة 06:29 صباحا، مما تسبب في أضرار للنباتات والممتلكات، وإحراق مركبة خاصة، وإخلاء مبنى سكني مجاور خشية امتداد النيران.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهم الحرق العمد، وإتلاف ممتلكات بسوء نية، وعرقلة سير العدالة، والتخريب المتعمد لمركبة، مشيرة إلى أنهم حاولوا إخفاء هوياتهم ومحو الأدلة بعد تنفيذ العملية.

