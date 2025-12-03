قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جولة الإعادة.. تفاصيل 9 ساعات من عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

واصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، متابعة سير عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال منسقي المحافظات والمتابعين الميدانيين المنتشرين داخل الدوائر العشرين التي تُجرى بها الإعادة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية تقارير ميدانية متتابعة منذ الصباح وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً، عكست ديناميكيات الإقبال، ومستوى التنظيم داخل اللجان، وسلوك الناخبين، والمخالفات التي تم رصدها.

أولًا: الإقبال من ساعات الصباح حتى منتصف اليوم

رصد الائتلاف تفاوتًا في نسب الإقبال بين المحافظات، مع بروز نمط واضح بارتفاع المشاركة في القرى مقارنة بالمناطق الحضرية.

قنا وسوهاج

شهدت القرى إقبالًا جيدًا، خاصة في الدوائر التي تشهد منافسة قوية بين المرشحين، وذلك في اللجان:

لجنة (49) بمدرسة الشهيد عبد الرحمن محمد سليم الابتدائية

لجنة (107) بمدرسة السلام الابتدائية

لجنة (44) بمدرسة جزيرة المنتصر للتعليم الأساسي

لجنة (152) بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة

البحيرة والجيزة

سُجل إقبال متوسط يميل إلى الزيادة تدريجيًا، خصوصًا في اللجان القريبة من أماكن إقامة المرشحين:

لجنة (71) بمدارس خطاب الخاصة

لجنة (24) بمدرسة صلاح سالم الرسمية لغات

الفيوم

شهدت دائرة إطسا ارتفاعًا ملحوظًا في التصويت داخل القرى، مقابل استمرار الإقبال المتوسط في المدن.

الإسكندرية

تزايد حضور الناخبات بصورة تدريجية في عدد من اللجان، ومنها لجنة (84) بمدرسة المحروسة الابتدائية.

أسيوط

اتسمت المشاركة بالاستقرار مع توقعات بارتفاعها لاحقًا خلال اليوم، خاصة في لجنة (80) بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات.

وأشار الائتلاف إلى أن الفترة الممتدة من منتصف النهار حتى ما بعد العصر عادة ما تشهد ارتفاعًا في نسب الإقبال.

ثانيًا: ملاحظات سير العملية داخل اللجان (الفترة الصباحية)

أكدت التقارير أن عملية التصويت تسير بانتظام، مع تسجيل عدد من الملاحظات، أبرزها:

بطء نسبي في إجراءات التحقق من بيانات الناخبين في بعض لجان سوهاج والبحيرة خلال الساعات الأولى، قبل أن تتحسن تدريجيًا.

حدوث تكدّس محدود داخل بعض اللجان القروية بسبب زيادة الإقبال.

ورود شكاوى فردية في ثلاث دوائر بالفيوم بشأن ضعف الإرشاد داخل اللجان.

تباطؤ مؤقت في حركة الطوابير داخل بعض اللجان نتيجة نقص الخبرة التنظيمية لدى عدد من العناصر الإدارية، قبل تدخل المشرفين لتحسين التنظيم.

وأكد الائتلاف أنه تم التعامل مع أغلب هذه الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ثالثًا: سلوك الناخبين حتى منتصف اليوم

استمرار حضور كبار السن بشكل لافت في لجان الصعيد.

زيادة طفيفة في مشاركة الشباب مع اقتراب منتصف اليوم في بعض لجان الإسكندرية والجيزة.

وجود تجمعات محدودة لأنصار مرشحين في محيط لجان قروية بهدف تشجيع الناخبين، دون تأثير على حركة الدخول والخروج.

رابعًا: المخالفات الانتخابية البسيطة التي تم رصدها حتى منتصف اليوم

محاولات دعاية مباشرة لصالح بعض المرشحين في محيط لجان بقنا والبحيرة، وتمت إزالتها.

شكاوى فردية بشأن محاولات توجيه شفهي للناخبين في عدد محدود من لجان سوهاج.

استمرار لافتات انتخابية مخالفة قرب بعض المقار قبل التعامل معها من الجهات المختصة.

وأوضح الائتلاف، أن هذه المخالفات لم تصل إلى حد التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

خامسًا: الإقبال والتحولات في الفترة المسائية حتى الساعة 6:30 مساءً

شهدت الفترة من الثالثة حتى الخامسة مساءً ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال داخل العديد من القرى والمراكز، خصوصًا في قنا وسوهاج.

اللجان التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في المساء

لجنة (75) بمدرسة الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة الابتدائية – قنا

لجنة (3) بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائي – قنا

لجنة (21) بمدرسة الشهيد أحمد حميدة كامل شور الابتدائية المشتركة – البحيرة

الإسكندرية والجيزة

لوحظ ارتفاع في مشاركة النساء خلال الساعات الأخيرة قبل إصدار البيان، إلى جانب تحسن في مشاركة الشباب مع اقتراب الغروب. وشهدت الإسكندرية متابعة خاصة للجنة (28) بمدرسة الرمل الثانوية بنين.

الفيوم

سجلت دائرة إطسا استمرارًا في الإقبال مع زيادة طفيفة قبل حلول المساء، خصوصًا في لجنة (13) بمدرسة عبد الفتاح هندي الابتدائية.

سادسًا: سير العملية الانتخابية خلال الفترة المسائية

تحسن ملحوظ في أداء اللجان التي شهدت بطئًا صباحيًا.

ازدحام مؤقت في عدد من اللجان القروية نتيجة ارتفاع الإقبال، مع تنظيم فعال للطوابير.

استمرار التصويت بشكل مستقر دون انقطاع.

تقارير إيجابية عن تحسين الإرشاد الداخلي للناخبين في اللجان التي شهدت ارتباكًا صباحًا.

ومن بين اللجان التي شهدت تحسنًا واضحًا:

لجنة (11) بمدرسة محمد ضيف الله قناوي للتعليم الأساسي – سوهاج

لجنة (29) بمدرسة خليل الجندي للتعليم الأساسي – الفيوم

سابعًا: سلوك الناخبين مساءً

استمرار حضور كبار السن، خصوصًا في محافظات الصعيد.

زيادة ملحوظة في مشاركة الشباب قبل انتهاء فترة التصويت اليومية.

تجمعات محدودة لأنصار بعض المرشحين في محيط عدة لجان دون تأثير يذكر على سير العملية.

ثامنًا: المخالفات الانتخابية حتى الساعة 6:30 مساءً

رصد محاولات دعاية انتخابية مباشرة في محيط عدد من اللجان بقنا والبحيرة، وتم التعامل معها فورًا.

شكاوى فردية من محاولات توجيه شفهي للناخبين في بعض لجان سوهاج.

وجود لافتات مخالفة قرب عدد من المقار الانتخابية قبل إزالتها.

وأكد الائتلاف أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات جسيمة مؤثرة على سير العملية الانتخابية حتى وقت إصدار البيان.

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان عمليات التصويت جولة الإعادة للمرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب مجلس النواب غرفة العمليات المركزية الإسكندرية أسيوط الجيزة البحيرة جولة الإعادة المرحلة الأولى انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

جولة الإعادة.. تفاصيل 9 ساعات من عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب

الأنبا يؤانس وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية

الأنبا يؤانس يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بمطرانية أسيوط |صور

زينة توكل

زينة توكل: اليوم العالمي لذوي الإعاقة يذكّرنا بأن الشمول حق ومسئولية وطنية لا شعارًا عابرًا

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد