جولة الإعادة.. تفاصيل 9 ساعات من عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب

واصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، متابعة سير عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال منسقي المحافظات والمتابعين الميدانيين المنتشرين داخل الدوائر العشرين التي تُجرى بها الإعادة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية تقارير ميدانية متتابعة منذ الصباح وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً، عكست ديناميكيات الإقبال، ومستوى التنظيم داخل اللجان، وسلوك الناخبين، والمخالفات التي تم رصدها.

أولًا: الإقبال من ساعات الصباح حتى منتصف اليوم

رصد الائتلاف تفاوتًا في نسب الإقبال بين المحافظات، مع بروز نمط واضح بارتفاع المشاركة في القرى مقارنة بالمناطق الحضرية.

قنا وسوهاج

شهدت القرى إقبالًا جيدًا، خاصة في الدوائر التي تشهد منافسة قوية بين المرشحين، وذلك في اللجان:

لجنة (49) بمدرسة الشهيد عبد الرحمن محمد سليم الابتدائية

لجنة (107) بمدرسة السلام الابتدائية

لجنة (44) بمدرسة جزيرة المنتصر للتعليم الأساسي

لجنة (152) بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة

البحيرة والجيزة

سُجل إقبال متوسط يميل إلى الزيادة تدريجيًا، خصوصًا في اللجان القريبة من أماكن إقامة المرشحين:

لجنة (71) بمدارس خطاب الخاصة

لجنة (24) بمدرسة صلاح سالم الرسمية لغات

الفيوم

شهدت دائرة إطسا ارتفاعًا ملحوظًا في التصويت داخل القرى، مقابل استمرار الإقبال المتوسط في المدن.

الإسكندرية

تزايد حضور الناخبات بصورة تدريجية في عدد من اللجان، ومنها لجنة (84) بمدرسة المحروسة الابتدائية.

أسيوط

اتسمت المشاركة بالاستقرار مع توقعات بارتفاعها لاحقًا خلال اليوم، خاصة في لجنة (80) بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات.

وأشار الائتلاف إلى أن الفترة الممتدة من منتصف النهار حتى ما بعد العصر عادة ما تشهد ارتفاعًا في نسب الإقبال.

ثانيًا: ملاحظات سير العملية داخل اللجان (الفترة الصباحية)

أكدت التقارير أن عملية التصويت تسير بانتظام، مع تسجيل عدد من الملاحظات، أبرزها:

بطء نسبي في إجراءات التحقق من بيانات الناخبين في بعض لجان سوهاج والبحيرة خلال الساعات الأولى، قبل أن تتحسن تدريجيًا.

حدوث تكدّس محدود داخل بعض اللجان القروية بسبب زيادة الإقبال.

ورود شكاوى فردية في ثلاث دوائر بالفيوم بشأن ضعف الإرشاد داخل اللجان.

تباطؤ مؤقت في حركة الطوابير داخل بعض اللجان نتيجة نقص الخبرة التنظيمية لدى عدد من العناصر الإدارية، قبل تدخل المشرفين لتحسين التنظيم.

وأكد الائتلاف أنه تم التعامل مع أغلب هذه الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ثالثًا: سلوك الناخبين حتى منتصف اليوم

استمرار حضور كبار السن بشكل لافت في لجان الصعيد.

زيادة طفيفة في مشاركة الشباب مع اقتراب منتصف اليوم في بعض لجان الإسكندرية والجيزة.

وجود تجمعات محدودة لأنصار مرشحين في محيط لجان قروية بهدف تشجيع الناخبين، دون تأثير على حركة الدخول والخروج.

رابعًا: المخالفات الانتخابية البسيطة التي تم رصدها حتى منتصف اليوم

محاولات دعاية مباشرة لصالح بعض المرشحين في محيط لجان بقنا والبحيرة، وتمت إزالتها.

شكاوى فردية بشأن محاولات توجيه شفهي للناخبين في عدد محدود من لجان سوهاج.

استمرار لافتات انتخابية مخالفة قرب بعض المقار قبل التعامل معها من الجهات المختصة.

وأوضح الائتلاف، أن هذه المخالفات لم تصل إلى حد التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

خامسًا: الإقبال والتحولات في الفترة المسائية حتى الساعة 6:30 مساءً

شهدت الفترة من الثالثة حتى الخامسة مساءً ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال داخل العديد من القرى والمراكز، خصوصًا في قنا وسوهاج.

اللجان التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في المساء

لجنة (75) بمدرسة الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة الابتدائية – قنا

لجنة (3) بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائي – قنا

لجنة (21) بمدرسة الشهيد أحمد حميدة كامل شور الابتدائية المشتركة – البحيرة

الإسكندرية والجيزة

لوحظ ارتفاع في مشاركة النساء خلال الساعات الأخيرة قبل إصدار البيان، إلى جانب تحسن في مشاركة الشباب مع اقتراب الغروب. وشهدت الإسكندرية متابعة خاصة للجنة (28) بمدرسة الرمل الثانوية بنين.

الفيوم

سجلت دائرة إطسا استمرارًا في الإقبال مع زيادة طفيفة قبل حلول المساء، خصوصًا في لجنة (13) بمدرسة عبد الفتاح هندي الابتدائية.

سادسًا: سير العملية الانتخابية خلال الفترة المسائية

تحسن ملحوظ في أداء اللجان التي شهدت بطئًا صباحيًا.

ازدحام مؤقت في عدد من اللجان القروية نتيجة ارتفاع الإقبال، مع تنظيم فعال للطوابير.

استمرار التصويت بشكل مستقر دون انقطاع.

تقارير إيجابية عن تحسين الإرشاد الداخلي للناخبين في اللجان التي شهدت ارتباكًا صباحًا.

ومن بين اللجان التي شهدت تحسنًا واضحًا:

لجنة (11) بمدرسة محمد ضيف الله قناوي للتعليم الأساسي – سوهاج

لجنة (29) بمدرسة خليل الجندي للتعليم الأساسي – الفيوم

سابعًا: سلوك الناخبين مساءً

استمرار حضور كبار السن، خصوصًا في محافظات الصعيد.

زيادة ملحوظة في مشاركة الشباب قبل انتهاء فترة التصويت اليومية.

تجمعات محدودة لأنصار بعض المرشحين في محيط عدة لجان دون تأثير يذكر على سير العملية.

ثامنًا: المخالفات الانتخابية حتى الساعة 6:30 مساءً

رصد محاولات دعاية انتخابية مباشرة في محيط عدد من اللجان بقنا والبحيرة، وتم التعامل معها فورًا.

شكاوى فردية من محاولات توجيه شفهي للناخبين في بعض لجان سوهاج.

وجود لافتات مخالفة قرب عدد من المقار الانتخابية قبل إزالتها.

وأكد الائتلاف أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات جسيمة مؤثرة على سير العملية الانتخابية حتى وقت إصدار البيان.