واشنطن تهدد بـ إجراءات حاسمة ردا على العنف ضد المسيحـ يين في نيجيريا والعالم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستتخذ “إجراءات حاسمة” رداً على الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحـ يون في نيجيريا ودول أخرى حول العالم.

وقال روبيو، في تصريحات، إن واشنطن ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لأي أفراد أو جهات يثبت أنها تمول أو تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر انتهاكات حرية الدين أو الاعتداءات على الأقليات الدينية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن الجيش الأمريكي قد ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية فيها.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله، من على متن الطائرة الرئاسية لدى سؤاله بشأن إمكانية نشر قوات برية في نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية هناك: "قد يكون ذلك. أقصد ربما أشياء أخرى أيضا. أتصور الكثير من الأمور".

وتابع ترامب: "إنهم يقتـ لون أعدادا قياسية من المسيحـ يين في نيجيريا.. إنهم يقتلون المسيحـ يين بأعداد كبيرة جدا. لن نسمح بحدوث ذلك".

في المقابل، أكدت نيجيريا، الأحد، أنها سترحب بالمساعدة الأمريكية في مكافحة المسلحين شريطة احترام سلامة أراضيها، وذلك ردا على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري.