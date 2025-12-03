سعيد عبدالحفيظ: العملية الانتخابية بطبيعتها تشهد قدرًا من الشد والجذب

قال سعيد عبدالحفيظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشهد الانتخابي اليوم يسير وفق إطار قانوني منظم، مشيرًا إلى أن هناك 19 دائرة كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغتها، إضافة إلى دائرة أطسا بالفيوم التي تُجرى بها إعادة طبيعية دون تقديم أي طعون عليها.

جولة الإعادة الحالية

وأوضح عبدالحفيظ، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن جولة الإعادة الحالية تُجرى في 30 دائرة بشكل طبيعي أيضًا، بينما سيتم تحديد موعد جديد للدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا يومي 10 و11 ديسمبر، وبذلك تكون المرحلة الأولى من الانتخابات قد اكتملت بشكل كامل.

وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن ما يجري “أمر إيجابي”، موضحًا أن العملية الانتخابية بطبيعتها تشهد قدرًا من الشد والجذب: “قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ممكن مايعجبنيش، فأروح للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها درجة تقاضٍ أعلى للحصول على حقي، فتُصدر قرارها، وقد تُلغي الانتخابات مرة أخرى… وهكذا، العملية ديناميكية وطبيعية في أي استحقاق ديمقراطي”.

حيوية العملية الانتخابية

وشدد عبدالحفيظ على أن هذه الإجراءات تعكس حيوية العملية الانتخابية وضمان حق الجميع في اللجوء للتقاضي، بما يعزز نزاهة الانتخابات ويضمن احترام حقوق جميع المرشحين.