سعيد عبدالحفيظ: الإعادة تتم وفق الجدول المعلن.. وإلغاء 30 دائرة جاء بقرارات “الإدارية العليا”

أكد سعيد عبدالحفيظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إجراء جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يأتي التزامًا كاملًا بالجدول الزمني الرسمي الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقًا.

تغيّر عدد الدوائر

وقال عبدالحفيظ خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” إن اليوم هو الموعد الطبيعي لجولة الإعادة، وفق الخطة المعتمدة سلفًا، موضحًا أن الاختلاف الوحيد هذا العام يتمثل في تغيّر عدد الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات.

وأشار إلى أنه كانت هناك انتخابات في 50 دائرة، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت النتائج في 19 دائرة بعد تلقيها شكاوى متعددة من المرشحين ومندوبيهم. وأضاف أن بعض المرشحين لم يرتضوا بقرارات الهيئة، واعتبروا أنهم بحاجة إلى “درجة أعلى” من ضمان حقوقهم، فتقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتها الجهة المختصة بمراقبة أداء الهيئة.

إلغاء الانتخابات في 30 دائرة

وأوضح عبدالحفيظ أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراتها بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة أخرى، ما ترتب عليه إعادة تنظيم خريطة جولة الإعادة الحالية وفق هذه المستجدات.

ضمان النزاهة والشفافية

وشدد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان على أن العملية الانتخابية تسير في إطار قانوني كامل يعكس حرص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن تعديلات الدوائر وقرارات الإلغاء “جزء من الإجراءات الطبيعية لضمان حقوق جميع المتنافسين”.