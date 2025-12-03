رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يعمل على رفع مستوى الجهوزية على جميع الحدود وفي مختلف القطاعات تحسبًا لأي تهديد مفاجئ قد يطرأ، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل تتطلب استعداداً دائماً ومتواصلاً.

وقال زامير إن المؤسسة العسكرية "تواصل تعزيز العلاقة مع المستوطنات والعناصر الأمنية في المنطقة"، معتبراً أن هذا التعاون يشكل ركناً أساسياً في تعزيز منظومة الدفاع الداخلية.

وفي حديثه عن الأوضاع في منطقة النقب، شدد رئيس الأركان على أن "الأمن والاستيطان مترابطان، وهذا مبدأ واضح نعمل بموجبه"، مؤكداً أن الجيش ينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها ذات أهمية خاصة في ظل التطورات الأمنية.

وأضاف زامير أن الجيش "يعمل في جميع المجالات القريبة والبعيدة ضد تهديدات معقدة تتشكل ضدنا"، موضحاً أن التعامل مع هذه التهديدات يتطلب عملاً استخبارياً وعملياتياً متواصلاً.