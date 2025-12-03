قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
توك شو

أحمد حمدي يكشف أسرار ولادة الفيلم داخل غرفة المونتاج

المونتير السينمائي أحمد حمدي
المونتير السينمائي أحمد حمدي
إسراء صبري

أكد المونتير السينمائي أحمد حمدي أن الفارق الحقيقي بين العمل السينمائي والدرامي لم يعد تقنيا كما كان في السابق، بل يتعلق ببيئة المشاهدة.

واسترسل خلال حواره في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، مشاهدة الفيلم داخل قاعة مظلمة بإضاءة مهيأة وصوت مضبوط تمنح المتلقي تجربة بصرية وسمعية متكاملة، تختلف كليًا عن متابعة مسلسل في المنزل وسط ضوضاء وانشغالات الحياة اليومية.

وأضاف أن الفيلم يكتسب حقيقته الفنية داخل غرفة المونتاج، معتبرًا هذه المرحلة «لحظة إعادة الخلق» التي يعاد خلالها بناء الفكرة وضبط الإيقاع وتشكيل الصورة النهائية للعمل. 

وأوضح أن عملية المونتاج ليست إجراءً تقنيًا فحسب، بل جزء رئيسي من صناعة الفيلم وتحديد هويته الإبداعية.

وكشف  أنه لم يمتلك سابقًا «شو ريل» يوثق أعماله، إلا أن أحد زملائه أنجز ذلك أخيرًا بطريقة احترافية، ما جعله يشعر بالفخر ويصفه بـ«المونتير العظيم» الذي حقق له حلمًا طال انتظاره.

المونتير السينمائي أحمد حمدي العمل السينمائي المونتاج

