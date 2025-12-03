المركز القومي للسينما يقدم عروض نادي الإسماعيلية بمكتبة مصر العامة

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية، والتي ستقام في مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية ، تحت إدارة أمل رجب ، حيث يقام النادي يوم ٧ ديسمبر ، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية والإشعاعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتشمل الفعاليات عروض مجموعة من الأفلام المميزة، وهي: “نفسي أطير"، إخراج أسامة أبو زيد زبرجد إخراج هدى فرح أرنبو والثعلب إخراج طارق رشاد، و"واحد وخمسة" إخراج صحي اسكندر وأبو الطراطير إخراج محمد حسيب.

وتهدف هذه العروض إلى تعزيز الثقافة السينمائية، ونشر الوعي الفني بين الجمهور في محافظة الإسماعيلية، وتتيح الفرصة للمشاهدين للاطلاع على أحدث التجارب السينمائية القصيرة والمميزة التي يقدمها صناع الأفلام الشباب.

جدير بالذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

ويؤكد المركز القومي للسينما استمراره في دعم السينما المصرية، والمساهمة في نشرها على مستوى المحافظات، من خلال فعاليات تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة.