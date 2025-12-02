نجاح إسعاد يونس ورشيدي في انتخابات غرفة صناعة السينما

نجح المنتج محمد رشيدى والمنتجة إسعاد يونس بالتزكية فى انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما عن فئة شركات الإنتاج الكبرى، ليواصلا تمثيل هذا القطاع داخل الغرفة خلال الدورة الجديدة.



اعتمد المهندس كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، تشكيلات موسعة داخل عدد من الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تضم نخبة من رجال الأعمال والخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.



‎وفي غرفة صناعة السينما جاء التشكيل ليضم سامح الصريطي، والمنتج صفوت غطاس، والكاتب عبد الرحيم كمال، وتامر نصر، إضافة إلى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وهو ما يعكس توجهًا لتعزيز دور الصناعة الإبداعية داخل الاتحاد.