اختطاف 315 طالبا ومعلما من مدرسة في نيجيريا

أعلنت جماعة مسيحية، يوم السبت، أن عدد الطلاب والمعلمين الذين اختُطفوا في ثاني عملية اختطاف مدرسي في نيجيريا خلال أسبوع بلغ 315 طالبًا ومعلمة، بزيادة عن الرقم السابق البالغ 227.

الخطف في نيجيريا

وأعلنت الجمعية المسيحية النيجيرية أن هذا العدد الجديد جاء "بعد عملية تحقق" عقب عملية الاختطاف الجماعي التي وقعت صباح الجمعة، وأضافت أن "إجمالي عدد الضحايا المختطفين... يبلغ الآن 303 طلابًا و12 معلمًا"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

جاءت عملية الاختطاف من مدرسة سانت ماري في ولاية النيجر وسط نيجيريا بعد أن اقتحم مسلحون، يوم الاثنين، مدرسة ثانوية في ولاية كيبي شمال غرب نيجيريا، واختطفوا 25 فتاة.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم خطف 227 طالباً ومعلماً على الأقل من مدرسة كاثوليكية بنيجيريا.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت قناة "أرايز" التلفزيونية أن مسلحين اختطفوا 52 طالبا من مدرسة خاصة غرب نيجيريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق ؛ أعلن أنه وجه وزارة الحرب بالاستعداد لأي «عمل محتمل» في نيجيريا، ملوحا بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد جماعات إسلامية مسلحة يتهمها بارتكاب «فظائع» بحق المسيحيين.