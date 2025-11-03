ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه طلب من وزارة الحرب وضع خطة لعمل عسكري محتمل في نيجيريا، مهددا بإرسال قوات أو شن ضربات جوية إذا لم تتوقف ما وصفه بـ«قتل المسيحيين» في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب بالاستعداد لعمل عسكري محتمل.

وأضاف: إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، ستوقف الولايات المتحدة فورا كل المساعدات لنيجيريا، وقد تذهب إلى هذا البلد مدججة بالسلاح للقضاء على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع الرهيبة".

وختم منشوره بتحذير موجه إلى السلطات النيجيرية: من الأفضل للحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة".