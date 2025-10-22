انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية

وقع انفجار كبير في نيجيريا ، نجم عنه ضحايا قتلى ومصابين في وقت هرعت فيه سيارات الإسعاف والمطافئ لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

لقي 29 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 42 بجروح، في ولاية نيجر بوسط البلاد، جراء انفجار شاحنة صهريج بعد حادث سير، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المنسّق المحلي لوكالة إدارة الإسعاف، إبراهيم حسيني، لـوكالة الصحافة الفرنسية، إن شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمّع هؤلاء لجمع الوقود، انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران.

وأفادت هيئة سلامة الطرق الاتحادية النيجيرية، أن شاحنة صهريج وقود انقلبت وانفجرت في ولاية النيجر بشمال البلاد يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 71 شخصا على الأقل.

وانزلقت المركبة عن الطريق وانسكب البنزين، الذي اشتعل بعد الحادث بقليل، وفقًا لعائشة سعدو، قائدة قطاع قوات FRSC في ولاية النيجر.

وأضافت أن الضحايا نُقلوا إلى مستشفى قريب، وفقا لما نشرته رويترز.