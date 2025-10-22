زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة

قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس إن المتحف المصري الكبير "إنجاز علمي جبار"، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته اليابان في إنجاز المشروع الذي يعد تتويجًا لتعاون قوي ومثمر بين البلدين.



وأضاف حواس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العالم بأسره ينتظر افتتاح المتحف بفارغ الصبر لمشاهدة كنوز الملك الذهبي "توت عنخ آمون"، الذي وصفه بأنه "نجم العالم كله"، منوهًا بأن المتحف سيكشف عن كنوز الفرعون الشاب بصورة لم تحدث من قبل.



وتابع "لأول مرة، سيتم عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتي تتضمن 5 آلاف و398 قطعة تم اكتشافها في المقبرة، كما سيتم عرض حوالي 500 قطعة لم تعرض على الجمهور من قبل""



وأكد أن طريقة العرض في المتحف الكبير ستقدم للزائر تجربة مختلفة تمامًا عن رؤيته للآثار بالمتحف المصري بالتحرير، منوهًا بأن الآثار ستعرض لأول مرة بطريقة رائعة لم تحدث منذ خروجها من المقبرة، فالزائر سيرى القطع الأثرية بقراءة وتفسير جديدين ومختلفين كليًا.



وأعرب عن سعادته وتفاؤله الكبيرين بتأثير الافتتاح على قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيفتح آفاقًا جديدة، قائلًا "افتتاح المتحف في نوفمبر المقبل سيجلب لنا لأول مرة سياحة يابانية على أعلى مستوى".



وأشار إلى أن إسهام اليابان في المتحف لم يكن مجرد دعم عادي، بل كان مشاركة علمية وفنية على أعلى مستوى خاصة مشروع ترميم مراكب الملك خوفو، الذي اعتبره إنجازًا علميًا هائلًا يضاف إلى سجل التعاون بين البلدين.



وقال حواس "ما قدمته اليابان للمتحف وخصوصًا في ترميم مراكب خوفو، هو عمل علمي جبار .. ومن الجميل جدًا أن تحتفل اليابان بافتتاح المتحف؛ لتعلن للعالم عن قوة التعاون الذي تم بين مصر واليابان لإنجاز هذا الصرح العظيم".