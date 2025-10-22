50 الف جنيه لتعطيل الأحمر.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مع زعيم الثغر نادي الإتحاد السكندري، في مباراة مثيرة، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري .

جمهور الأهلي يترقب انطلاقة ييس ثوروب بالدوري

ينتظر جمهور النادي الأهلي، متابعة مباراة اليوم بين فريقه أمام سيد البلد الإتحاد السكندري، في أولى مباريات المدرب الدنماركي الجديد ييس ثوروب، مع الفريق في الدوري المصري.

وتُعد مباراة اليوم هي الظهور الأول محلياً لمدربه الدنماركى ييس ثوروب، الذى قاد الفريق لأول مرة في مباراة إيجل نوار البوروندى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، حيث تحظى مواجهات الأهلى مع زعيم الثغر بندية وإثارة كبيرة، خاصة بعدما إنتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في نوفمبر الماضي ببطولة الدوري بالتعادل بهدف لكل فريق.

الأهلي عينه على صدارة الدوي والاتحاد يسعى لتعطيله

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، ساعيًا للإنفراد بصدارة جدول الدوري بعد فقدان 9 نقاط في أول 7 جولات، بالخسارة أمام بيراميدز والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي، لكنه في المقابل انتفض مؤخراً إبان وجود مدربه المؤقت عماد النحاس، محققًا 4 انتصارات متتالية على سيراميكا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الاسماعيلية، ويأمل في مواصلة الصحوة بالفوز على الاتحاد السكندري في أول ظهور لمدربه الدنماركى ييس توروب والانقضاض على القمة سعياً للحفاظ على لقب الدوري داخل خزائن القلعة الحمراء.

من جانبه، يحاول الاتحاد السكندري بقيادة مدربه تامر مصطفى، مواصلة نغمة الانتصارات من ناحية، وتحقيق المفاجأة وتعطيل قطار الأهلي، مستغلًا الفوز الذي حققه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، حيث رصدت إدارة نادي الاتحاد السكندري مكافأة استثنائية للاعبي فريق كرة القدم، من أجل الفوز على الأهلي في الدوري، تقدر بـ 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق.

عودة تريزيجيه بعد انتهاء الإيقاف

يغيب عن الاهلى في مباراة الليلة، مسمار الوسط إمام عاشور، والموهوب حسين الشحات، وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد رضا، والمهاجم محمد شريف بسبب الإصابة.

بينما يستعيد الفريق جهود نجمه محمود حسن تريزيجيه، بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب عن مواجهة كهرباء الإسماعيلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويضع ثوروب مدرب الاهلي، أمالا عريضة على تألق نجومه محمد على بن رمضان وأشرف بن شرقى ومروان عطية ومحمد هاني وجراديشار، لتحقيق الانتصار الثانى بعد الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري القنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على قناة ON Sports 1، المباراة المرتقبة، على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، في وجود نخبة من كبار محللي وخبراء الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي الاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

أما الاتحاد السكندري، فيدخل المباراة في وضع صعب، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط، من فوزين وتعادلين وخمس هزائم.