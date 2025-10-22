قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

50 الف جنيه لتعطيل الأحمر.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي والاتحاد السكندري
خالد يوسف

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مع زعيم الثغر نادي الإتحاد السكندري، في مباراة مثيرة، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري .

جمهور الأهلي يترقب انطلاقة ييس ثوروب بالدوري

ينتظر جمهور النادي الأهلي، متابعة مباراة اليوم بين فريقه أمام سيد البلد الإتحاد السكندري، في أولى مباريات المدرب الدنماركي الجديد ييس ثوروب، مع الفريق في الدوري المصري.

وتُعد مباراة اليوم هي الظهور الأول محلياً لمدربه الدنماركى ييس ثوروب، الذى قاد الفريق لأول مرة في مباراة إيجل نوار البوروندى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، حيث تحظى مواجهات الأهلى مع زعيم الثغر بندية وإثارة كبيرة، خاصة بعدما إنتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في نوفمبر الماضي ببطولة الدوري بالتعادل بهدف لكل فريق.

الأهلي عينه على صدارة الدوي والاتحاد يسعى لتعطيله

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، ساعيًا للإنفراد بصدارة جدول الدوري بعد فقدان 9 نقاط في أول 7 جولات، بالخسارة أمام بيراميدز والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي، لكنه في المقابل انتفض مؤخراً إبان وجود مدربه المؤقت عماد النحاس، محققًا 4 انتصارات متتالية على سيراميكا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الاسماعيلية، ويأمل في مواصلة الصحوة بالفوز على الاتحاد السكندري في أول ظهور لمدربه الدنماركى ييس توروب والانقضاض على القمة سعياً للحفاظ على لقب الدوري داخل خزائن القلعة الحمراء.

من جانبه، يحاول الاتحاد السكندري بقيادة مدربه تامر مصطفى، مواصلة نغمة الانتصارات من ناحية، وتحقيق المفاجأة وتعطيل قطار الأهلي، مستغلًا الفوز الذي حققه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، حيث رصدت إدارة نادي الاتحاد السكندري مكافأة استثنائية للاعبي فريق كرة القدم، من أجل الفوز على الأهلي في الدوري، تقدر بـ 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق.

عودة تريزيجيه بعد انتهاء الإيقاف

يغيب عن الاهلى في مباراة الليلة، مسمار الوسط إمام عاشور، والموهوب حسين الشحات، وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد رضا، والمهاجم محمد شريف بسبب الإصابة.

بينما يستعيد الفريق جهود نجمه محمود حسن تريزيجيه، بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب عن مواجهة كهرباء الإسماعيلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويضع ثوروب مدرب الاهلي، أمالا عريضة على تألق نجومه محمد على بن رمضان وأشرف بن شرقى ومروان عطية ومحمد هاني وجراديشار، لتحقيق الانتصار الثانى بعد الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري القنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على قناة ON Sports 1، المباراة المرتقبة، على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، في وجود نخبة من كبار محللي وخبراء الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي الاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

أما الاتحاد السكندري، فيدخل المباراة في وضع صعب، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط، من فوزين وتعادلين وخمس هزائم.

تعطيل الأحمر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الدوري المصري جمهور الأهلي ييس ثوروب النادي الأهلي المدرب الدنماركي الجديد

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

وزير البترول

الكشف عن نتائج البحث والاستكشاف الجديد للبترول والغاز

وزير البترول

اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الشرقية وغرب البلاد.. جار تقييم الاحتياطي والاختبار

ويز البترول

الصحراء الغربية.. كشفان بإنتاج 3550 برميل زيت و23 مليون قدم غاز يوميا

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

