«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

كشف أحمد سعيد أوكا، نجم الكرة المصرية السابق، عن سر فشل انتقاله إلى الأهلي وقتما كان لاعبًا في صفوف حرس الحدود.

وقال أوكا، في تصريحاتٍ لسهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: “الأهلي فاوضني مرتين أثناء تواجدي في حرس الحدود، وكنت قريبًا للغاية من اللعب للأحمر”.

وأضاف: “إدارة الحرس رفضت رحيلي في ذلك التوقيت بسبب وجود جيلٍ قويٍّ ينافس على البطولات، ورفضت التفريط في أيٍّ من عناصر الفريق الأساسية”.

وأردف: “وفي موسم 2014 رفضت عرضًا من الزمالك بسبب التزامي باتفاقي مع نادي سموحة عقب عودتي من ليرس البلجيكي”.

وواصل: “كتبتُ كتابي في يوم انضمامي لمنتخب مصر للمرة الأولى مع الكابتن حسن شحاتة، وجاء ذلك بالصدفة دون أي ترتيبات”.